La Folle Journée Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon

Du 24 au 25 janvier, La Folle Journée de Nantes… à Ancenis-Saint-Géréon s’installe au Théâtre Quartier Libre pour une édition sur le thème des fleuves, une invitation au voyage des eaux, des œuvres, des mondes.

Programme du dimanche

14h30 Duo Métis, guitare et saxophone Durée 45 min. Tarif 5€

Au bord de l’eau

Fauré Les berceaux, Au bord de l’eau, La chanson du pêcheur

De Falla Sept Chansons populaires espagnoles

Piazzolla Oblivion

Piazzolla Nightclub 1960, extrait d’Histoire du Tango

16h30 Harmonie Municipale d’Ancenis-Saint-Géréon Durée 45 min. Tarif 5€

Mathieu Dehays direction

Genshin Impact Arr Eloi Boulanger cette pièce musicale est issue d’un jeu de rôle d’aventure en monde ouvert dans lequel un voyageur parcourt des mondes dont Fontaine , le monde de l’eau Merlin Thierry Deleruyelle en référence à Morgane, la Fée du Lac One Piece Arr Eloi Boulanger/Mathieu Dehays cette pièce retrace les aventures d’un garçon qui veut devenir le prochain roi des pirates. L’histoire se déroule dans un monde dominé par les océans- Moana Arr Jay Bocook Voyage initiatique à bord d’une pirogue vers l’île polynésienne de Motunui The River Kwaï march musique du film Le Pont de la rivière Kwaï Pirates of the Caribbean Klaus Badelt Arr John Wason musique du film Pirates des Caraïbes

18h30 The Curious Bards Durée 45 min. Tarif 10€

Ilektra Platiopoulou, mezzo-soprano

Rebellion Purcell & The Curious Bards

Après trois programmes s’intéressant aux musiques populaires du XVIIIème siècle et leurs relations avec les musiques savantes en Irlande, Ecosse, Suède et Norvège, The Curious Bards explore maintenant ces liaisons étroites au sein même de l’œuvre d’un des plus grands compositeurs anglais du XVIIème siècle; Henry Purcell.

Ouverture de la billetterie le mardi 6 janvier 2026 à partir de 16h.

Sur place et par téléphone mardi, vendredi de 16h à 18h ; mercredi de 10h à 12h et de 16h à 18h.

au 02 51 14 17 17

En ligne

La Folle Journée de Nantes Du 28 janvier au 1er février 2026

La Folle Journée de Nantes est une manifestation culturelle portée par NANTES MÉTROPOLE et la VILLE DE NANTES, conçue par le CREA et produite par la CITÉ DES CONGRES DE NANTES. .

Théâtre Quartier Libre Place de Rohan Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 14 17 14

English :

From January 24 to 25, La Folle Journée de Nantes? in Ancenis-Saint-Géréon moves to the Théâtre Quartier Libre for an edition on the theme of rivers, an invitation to travel: waters, works, worlds.

