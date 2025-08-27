La Folle journée de Nantes 2026 Cité des Congrès Nantes

La Folle journée de Nantes 2026 Cité des Congrès Nantes mercredi 27 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-31 –

Gratuit : non Tout public

La Folle journée de Nantes 2026 : Les Fleuves du 28 janvier au 1er février 2026 En 2026, la Folle Journée nous fait voyager à travers le monde par le biais des grands fleuves qui irriguent les continents, de la Russie aux Amériques, de l’Inde à l’Europe et à l’Afrique. Les fleuves ont joué en effet un rôle central dans le développement culturel et musical des régions qu’ils traversent, laissant notamment une empreinte forte chez les musiciens classiques auxquels ils ont inspiré, directement ou indirectement, de nombreuses œuvres. La Folle Journée a été créée à Nantes en 1995 par René Martin, directeur artistique de La Folle Journée de Nantes. Évènement culturel unique en son genre, elle ambitionne de désacraliser la musique classique trop souvent considérée comme élitiste afin d’en permettre l’accès à un public élargi, tout en maintenant l’excellence artistique. Chaque année à la fin du mois de janvier, le festival accueille les plus grands artistes du monde à la Cité des Congrès de Nantes, fédérant un public nombreux autour d’un compositeur, d’un courant majeur de l’histoire de la musique ou d’une thématique transversale.

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://www.follejournee.fr/