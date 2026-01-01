La Folle Journée de Nantes à La Flèche La Flèche

La Folle Journée de Nantes à La Flèche

Fin janvier, la Folle Journée de Nantes à La Flèche fera voyager le public à travers le monde en empruntant les grands fleuves qui irriguent les continents.

Les fleuves ont joué en effet un rôle central dans le développement culturel et musical des régions qu’ils traversent, laissant notamment une empreinte forte chez les musiciens classiques auxquels ils ont inspiré, directement ou indirectement, de nombreuses œuvres.

Les concerts amateurs et professionnels s’enchaineront tout le week-end, du vendredi 23 au dimanche 25 janvier.

Billetterie Le Carroi, à partir de vendredi 9 janvier à 10h.

At the end of January, La Folle Journée de Nantes in La Flèche will take audiences on a journey around the world, following the great rivers that irrigate the continents.

