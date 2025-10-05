La folle journée – La folle journée ou le mariage de Figaro – L’USINE – SCENES ET CINES Istres

La folle journée – La folle journée ou le mariage de Figaro Début : 2026-01-22 à 19:00. Tarif : – euros.

SCENES ET CINES PRÉSENTE : LA FOLLE JOURNÉE OU LE MARIAGE DE FIGAROFigaro pourra-t-il épouser celle qu’il aime ? Sous les traits d’une comédie enlevée, riche en rebondissements, Beaumarchais déguise son propos faisant « la critique d’une foule d’abus qui désolent la société ». Léna Bréban, saisie par l’actualité du texte, la domination des plus riches, la corruption de la justice, la question du consentement, met en scène cette intrigue de vaudeville dans un monde en reconstruction. Au cœur de la troupe, Philippe Torreton, acteur de génie, fait entendre la drôlerie, montre la violence des échanges, la tension de chaque réplique qui décrit notre époque. « C’était hier mais c’est aujourd’hui » Durée 1h50

L’USINE – SCENES ET CINES RTE DE FOS – RN 569 13800 Istres 13