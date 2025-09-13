La Folle Journée Mamertine Mamers

La Folle Journée Mamertine Mamers samedi 13 septembre 2025.

La Folle Journée Mamertine

Place de la République et Place Carnot Mamers Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 09:00:00

fin : 2025-09-13 18:30:00

Date(s) :

2025-09-13

Nouvelle édition de la Folle Journée Mamertine, organisée par l’Union des Commerçants et artisans !

L’union commerciale et artisanale de Mamers et du Saosnois organise une « folle journée mamertine » !

Au programme

– Braderie des commerçants

– Vide-grenier de 9h à 16h place de la République Emplacement libre (renseignements au 02 43 33 38 49)

– Défilé de mode à 16h, place Carnot

– Démonstration de twirling bâton à 17h30, place Carnot .

Place de la République et Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 38 49 uca.mamers@gmail.com

English :

Another edition of the Folle Journée Mamertine, organized by the Union des Commerçants et Artisans!

German :

Neue Ausgabe der Folle Journée Mamertine, organisiert von der Union des Commerçants et artisans (Vereinigung der Händler und Handwerker)!

Italiano :

Un’altra edizione della Folle Journée Mamertine, organizzata dall’Union des Commerçants et Artisans!

Espanol :

¡Otra edición de la Folle Journée Mamertine, organizada por la Union des Commerçants et Artisans!

L’événement La Folle Journée Mamertine Mamers a été mis à jour le 2025-08-10 par OT Maine Saosnois