La Folle Journée Mamertine Mamers
La Folle Journée Mamertine Mamers samedi 13 septembre 2025.
La Folle Journée Mamertine
Place de la République et Place Carnot Mamers Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 09:00:00
fin : 2025-09-13 18:30:00
Date(s) :
2025-09-13
Nouvelle édition de la Folle Journée Mamertine, organisée par l’Union des Commerçants et artisans !
L’union commerciale et artisanale de Mamers et du Saosnois organise une « folle journée mamertine » !
Au programme
– Braderie des commerçants
– Vide-grenier de 9h à 16h place de la République Emplacement libre (renseignements au 02 43 33 38 49)
– Défilé de mode à 16h, place Carnot
– Démonstration de twirling bâton à 17h30, place Carnot .
Place de la République et Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 38 49 uca.mamers@gmail.com
English :
Another edition of the Folle Journée Mamertine, organized by the Union des Commerçants et Artisans!
German :
Neue Ausgabe der Folle Journée Mamertine, organisiert von der Union des Commerçants et artisans (Vereinigung der Händler und Handwerker)!
Italiano :
Un’altra edizione della Folle Journée Mamertine, organizzata dall’Union des Commerçants et Artisans!
Espanol :
¡Otra edición de la Folle Journée Mamertine, organizada por la Union des Commerçants et Artisans!
L’événement La Folle Journée Mamertine Mamers a été mis à jour le 2025-08-10 par OT Maine Saosnois