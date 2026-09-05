La folle Journée ou Le Mariage de Figaro Théâtre d’Auxerre Auxerre
vendredi 4 décembre 2026 · Théâtre d'Auxerre · Auxerre
Informations pratiques
Auxerre
La folle Journée ou Le Mariage de Figaro
Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne
Tarif : 12 – 12 – 29 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 20:00:00
fin : 2026-12-04
Date(s) :
2026-12-04
Lucile Lacaze revisite la langue pleine de finesse et d’humour de Beaumarchais sur le fil d’une Journée qui n’aura jamais été aussi folle. 1784. Domaine du comte Almaviva. Pour Suzanne, domestique, et Figaro, intendant du château, c’est jour de mariage. Hic, le comte Almaviva met une condition a` cette union : Suzanne doit accepter qu’il la déflore avant la noce. Rebondissante comédie publiée à la veille de la Révolution, la Folle journée décrit un peuple de petites gens vent debout contre les vestiges d’un ordre ancien… Vraiment si loin ? À l’ère de nouvelles révolutions, Lucile Lacaze exhume la violence genrée de la Folle journée pour mieux la renvoyer dans les limbes… Et rendre aux femmes la place qui leur revient. Ciselées avec intelligence, Suzanne, la Comtesse et Marceline surpassent Figaro et Chérubin pour tirer les fils d’une intrigue irrésistible. Entre comédie de genre, boulevard et cartoon, un plaidoyer percutant pour qu’enfin, la domination cède le pas au désir ! .
Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : La folle Journée ou Le Mariage de Figaro
L’événement La folle Journée ou Le Mariage de Figaro Auxerre a été mis à jour le 2026-09-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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