La folle journée ou le mariage de Figaro COMPLET Vitré

La folle journée ou le mariage de Figaro mis en scène par Lena Bréban à la salle Le Théâtre de Vitré le mardi 20 janvier à 20h30.

Les 4 Molières remportés en 2022 pour la pièce Comme il vous plaira ont confirmé Léna Bréban comme l’une des metteuses en scène les plus innovantes du théâtre français. Son adaptation du Mariage de Figaro illustre son talent particulier pour mettre en lumière la teneur contemporaine des textes classiques et sa parfaite maîtrise du jeu théâtral. Si l’on retrouve tout le mordant caustique qui prête à rire de l’oeuvre originale, on découvre aussi toute la puissance de la critique sociale tissée en filigrane par Beaumarchais.

Le texte est une charge implacable contre les rapports de domination, que celle-ci soit sociale ou entre hommes et femmes… et résonne de façon saisissante avec les problématiques actuelles. Philippe Torreton excelle à donner au texte cette double tonalité entre drôlerie et gravité, tandis qu’autour de lui une troupe de comédiens fait corps et emporte le public devenu témoin des travers d’un monde qu’il est temps de changer.

Durée 1h50.

Pour tous dès 12 ans.

Billetterie et plus d’informations sur vitre.bzh ou au 02 23 55 55 80

Salle Le Théâtre, Centre Culturel Jacques Duhamel, 2 rue de Strasbourg, 35500 Vitré. .

2 rue de Strasbourg Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 55 55 80

