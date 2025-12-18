LA FOLLE JOURNÉE OU LE MARIAGE DE FIGARO Route De Fos RN 569 Istres

LA FOLLE JOURNÉE OU LE MARIAGE DE FIGARO

Jeudi 22 janvier 2026 à partir de 20h. Route De Fos RN 569 L'Usine Istres Bouches-du-Rhône

Au cœur de la troupe, Philippe Torreton, acteur de génie, fait entendre la drôlerie, montre la violence des échanges, la tension de chaque réplique qui décrit notre époque.

Figaro pourra-t-il épouser celle qu’il aime ? Sous les traits d’une comédie enlevée, riche en rebondissements, Beaumarchais déguise son propos faisant la critique d’une foule d’abus qui désolent la société . Léna Bréban, saisie par l’actualité du texte, la domination des plus riches, la corruption de la justice, la question du consentement, met en scène cette intrigue de vaudeville dans un monde en reconstruction. .

Route De Fos RN 569 L’Usine Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 05 88 64

At the heart of the troupe, Philippe Torreton, a brilliant actor, brings out the humor, shows the violence of the exchanges, the tension of each line which describes our time.

