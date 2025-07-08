MATOU SAMUEL – ARENA GRAND PARIS Tremblay En France

La légende vivante de la musique gospel congolaise, Matou Samuel, enflammera la scène de l’Arena Grand Paris !Avec une carrière riche de titres à succès et une voix qui a marqué des générations, Matou Samuel vous invite à une soirée unique d’adoration et de louange, d’émotion et de communion.Redécouvrez ses plus grands classiques et laissez-vous emporter par la puissance spirituelle de son ministère musical.MP PRODUCTION – PLATESV-D-2020-002777

ARENA GRAND PARIS 1 AVENUE TRAVERSIERE 93290 Tremblay En France 93