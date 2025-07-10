SOLANN – SCENE 55 Mougins

SOLANN – SCENE 55 Mougins vendredi 3 avril 2026.

SOLANN Début : 2026-04-03 à 20:30. Tarif : – euros.

REGIE DE RECETTES SCENE 55 PRÉSENTE : SOLANNNommée trois fois aux Victoires de la Musique 2025, dans les catégories révélation féminine, chanson de l’année et révélation scène, elle est sacrée Révélation Féminine 2025.En janvier 2024, le public découvre Solann avec la sortie remarquée de son premier EP, Monstrueuse, porté par les titres Petit Corps et Rome. Ses mélodies douces et entêtantes créent instantanément la surprise et la fascination du public. Ce succès soudain lui vaut un véritable engouement médiatique (Quotidien, Taratata, Le Parisien, Les Inrocks, Le Figaro, France Inter, ELLE, Télérama). Ce premier projet est adoubé par la critique et le public (25 millions de streams, dont 15 millions sur Rome) et partout sur les scènes de France. Voix claire, textes sombres, univers mystique, Solann embrasse les paradoxes et ses démons, redonnant ses lettres d’or à la chanson française. En 2025, Elle revient avec Si on sombre ce sera beau, un album qui fait valser les apparences et expose l’intériorité de la jeune femme, confirmant sa place d’artiste en phase avec son époque. Cet album est un laboratoire, un projet teinté de sonorités électroniques sur lesquelles elle vient chanter et déclamer tout ce dont son cœur déborde. Un disque puissant, dans lequel elle égrène tout en poésie les raisons de rester en vie. W spectacles.

SCENE 55 55, CHEMIN DE FAISSOLE 06250 Mougins 06