CELTIC LEGENDS – CENTRE DES CONGRES Epinal dimanche 1 février 2026.

CELTIC LEGENDS Début : 2026-02-01 à 16:00. Tarif : – euros.

Celtic Legends est un spectacle de musiques et de danses irlandaises qui s’est produit sur de nombreuses scènes à travers le monde depuis sa création, attirant près de 3 millions de spectateurs.Celtic Legends revient en 2026 avec une nouvelle version du spectacle.Créé à Galway, au Coeur du Connemara, Celtic Legends est un condensé de la culture traditionnelle Irlandaise recréant sur scène l’ambiance électrique d’une soirée dans un pub traditionnel. Venez partager durant 2 heures ce voyage au coeur de l’Irlande soutenu par 5 talentueux musiciens sous la baguette de Sean McCarthy et de 12 extraordinaires danseurs sous la houlette de la créative Jacintha Sharpe.

CENTRE DES CONGRES 7 AVENUE DE ST DIÉ 88000 Epinal 88