La Folle Journée Ou Le Mariage de Figaro Théâtre d’Angoulême scène Nationale Théâtre d’Angoulême Angoulême

La Folle Journée Ou Le Mariage de Figaro Théâtre d’Angoulême scène Nationale Théâtre d’Angoulême Angoulême jeudi 13 novembre 2025.

La Folle Journée Ou Le Mariage de Figaro Théâtre d’Angoulême scène Nationale

Théâtre d’Angoulême Avenue des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13 2025-11-14

Lucile Lacaze s’empare de l’œuvre de Beaumarchais pour en proposer une adaptation contemporaine et incisive. Elle met en lumière les tensions sociales et les rapports de pouvoir qui traversent cette comédie emblématique.

.

Théâtre d’Angoulême Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org

English :

Lucile Lacaze takes Beaumarchais? work and offers a contemporary, incisive adaptation. She highlights the social tensions and power relations that run through this emblematic comedy.

German :

Lucile Lacaze hat sich Beaumarchais’ Werk vorgenommen, um eine zeitgenössische und prägnante Adaption zu schaffen. Sie beleuchtet die sozialen Spannungen und Machtverhältnisse, die diese symbolträchtige Komödie durchziehen.

Italiano :

Lucile Lacaze ha preso l’opera di Beaumarchais e l’ha trasformata in un adattamento contemporaneo e incisivo. L’autrice mette in luce le tensioni sociali e le relazioni di potere che attraversano questa commedia iconica.

Espanol :

Lucile Lacaze ha tomado la obra de Beaumarchais y la ha convertido en una adaptación contemporánea e incisiva. Pone de relieve las tensiones sociales y las relaciones de poder que atraviesan esta comedia emblemática.

L’événement La Folle Journée Ou Le Mariage de Figaro Théâtre d’Angoulême scène Nationale Angoulême a été mis à jour le 2025-07-25 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême