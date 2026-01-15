La Folle Journée – Quintette Nominoé L’Odyssée Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-28 20:30 – 21:30

Gratuit : non 13 € Tout public

Le 28 janvier à 20h30, la quintette Nominoé donnera un concert à l’Odyssée dans le cadre de la Folle Journée de Nantes. L’événement vise à rendre la musique classique plus accessible tout en offrant une expérience artistique immersive.Pour cette soirée, la quintette à vent « Nominoé » vous propose un programme de choix :- Brahms : Liebeslieder-Walzer, sélection- Debussy : En bateau, extrait de la Petite Suite- Debussy : Rêverie- Dvorák : Andante de la Suite en la majeur opus 98- Schumann : Scherzo de la Symphonie Rhénane- Smetana : La Moldau, extrait

L’Odyssée Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 37 50 http://www.odyssee.orvault.fr odyssee@mairie-orvault.fr https://odyssee.orvault.fr/agenda/quintette-nominoe-la-folle-journee-de-nantes/



