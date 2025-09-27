LA FOLLE NUIT DU QUARANTE Laval

LA FOLLE NUIT DU QUARANTE Laval samedi 27 septembre 2025.

Début : 2025-09-27 16:30:00

fin : 2025-09-28 02:00:00

Un week-end pour s’émerveiller, bouger, créer… et rêver.

Le Quarante lance sa saison avec un grand week-end de fête à partager en famille ou entre amis. Deux jours d’explorations artistiques et de moments complices, dans l’ambiance joyeuse et créative de ce lieu si singulier.

Samedi place au mouvement et à la surprise

Danse, musique, humour, performances le lieu s’anime avec le collectif Ussé Inné, la compagnie El Viatge et l’irrésistible Jérôme Poulain en visite décalée. Ultra-Bal, karaoké live, jeux, ateliers créatifs… une soirée pour vibrer jusqu’au bout de la nuit.

Dimanche tout en douceur

Boulangerie en famille, ateliers bien-être, Qi gong, sophrologie parent/enfant… Laissez-vous porter avant de conclure le weekend en musique swing, jazz, rock… il y en aura pour toutes les oreilles.

Samedi 27 septembre de 16h30 à 2h

Dimanche 28 septembre de 8h à 12h30

Au Quarante | Tout public | Accès libre et gratuit .

40 Rue du Britais Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 14 40 lequarante@agglo-laval.fr

English :

A weekend to marvel, move, create? and dream.

Le Quarante launches its season with a festive weekend to share with family and friends. Two days of artistic exploration and shared moments, in the joyful, creative atmosphere of this unique venue.

German :

Ein Wochenende zum Staunen, Bewegen, Kreieren und Träumen.

Le Quarante startet seine Saison mit einem großen Festwochenende für die ganze Familie oder mit Freunden. Zwei Tage voller künstlerischer Entdeckungen und gemeinsamer Momente in der fröhlichen und kreativen Atmosphäre dieses einzigartigen Ortes.

Italiano :

Un fine settimana per stupirsi, muoversi, creare e sognare.

Le Quarante inaugura la sua stagione con un fine settimana di festeggiamenti da condividere con la famiglia e gli amici. Due giorni di esplorazioni artistiche e di legami nell’atmosfera gioiosa e creativa di questo luogo unico.

Espanol :

Un fin de semana para maravillarse, emocionarse, crear… y soñar.

Le Quarante inaugura su temporada con un fin de semana de fiesta para compartir con la familia y los amigos. Dos días de exploración artística y unión en el ambiente alegre y creativo de este lugar único.

L’événement LA FOLLE NUIT DU QUARANTE Laval a été mis à jour le 2025-09-23 par LAVAL TOURISME