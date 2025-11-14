La Folle soirée de Stan Tous à la foire Bibliothèque Stanislas Nancy
Bibliothèque Stanislas 43 rue Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-14 20:00:00
fin : 2025-11-14 23:30:00
Découvrez les fabuleuses attractions de la fête foraine 1925. Derrière chaque étagère, une attraction surprenante. À chaque recoin, un défi d’adresse ou de force, à relever si vous l’osez.
Amusement garanti, une touche 1920 dans votre tenue et la soirée est plus folle.
avec Max Ollier, Thomas Daval et la Cie Inko’nitoAdultes
Bibliothèque Stanislas 43 rue Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 38 64 61 14
English :
Discover the fabulous attractions of the 1925 funfair. Behind every shelf, a surprising attraction. In every nook and cranny, a challenge of skill or strength, to be met if you dare.
Fun guaranteed, a touch of 1920 in your outfit and the evening is even crazier.
with Max Ollier, Thomas Daval and Cie Inko?nito
German :
Entdecken Sie die fabelhaften Attraktionen des Jahrmarkts von 1925. Hinter jedem Regal befindet sich eine überraschende Attraktion. In jeder Ecke wartet eine Herausforderung an Ihre Geschicklichkeit oder Kraft, die Sie annehmen können, wenn Sie es wagen.
Spaß ist garantiert, ein Hauch von 1920 in Ihrem Outfit und der Abend wird noch verrückter.
mit Max Ollier, Thomas Daval und der Cie Inko?nito
Italiano :
Scoprite le favolose attrazioni del luna park del 1925. Dietro ogni scaffale, un’attrazione sorprendente. In ogni angolo, una sfida di abilità o di forza, se avete il coraggio.
Divertimento assicurato, un tocco di 1920 nel vostro abbigliamento e la serata sarà ancora più folle.
con Max Ollier, Thomas Daval e Cie Inko?nito
Espanol :
Descubra las fabulosas atracciones del parque de atracciones de 1925. Detrás de cada estantería, una atracción sorprendente. En cada rincón, un desafío de habilidad o de fuerza, si te atreves.
Diversión garantizada, un toque de 1920 en su atuendo y la velada será aún más loca.
con Max Ollier, Thomas Daval y Cie Inko?nito
