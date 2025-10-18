La Folle Soirée Les Bordes Saint-Lothain

La Folle Soirée Les Bordes Saint-Lothain samedi 18 octobre 2025.

La Folle Soirée

Les Bordes La Maison du Haut Saint-Lothain Jura

Début : 2025-10-18 19:00:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Et une année de plus pour l’Association Hissez Haut !

Viens célébrer cela avec nous en musique !

Au programme

15h à 17h: c’est l’heure de l’AG, le bon moment de faire le bilan de l’année écoulée et de se projeter dans celle à venir. N’hésite pas à venir pour proposer et t’investir dans l’organisation comme tu le souhaite.

17h-19h un temps de rien pour pouvoir échanger, papoter, faire connaissance, partager un jeu, un verre !

19h Le bal trad des Âmes Sons

20h30: Repas Partagé, chacun amène son petit plat préféré du moment et on partage !

Buvette sur place, merci de n’emmener que la nourriture !

21h30: DJ Set avec Ka:osT

Ces deux DJ vont nous faire danser jusqu’au bout de la nuit sur des rythmes entraînants et des mélodies funky

Organisateur Hissez haut .

Les Bordes La Maison du Haut Saint-Lothain 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté hissezhaut39@proton.me

