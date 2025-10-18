La Folle Soirée Les Bordes Saint-Lothain
Les Bordes La Maison du Haut Saint-Lothain Jura
Début : 2025-10-18 19:00:00
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Et une année de plus pour l’Association Hissez Haut !
Viens célébrer cela avec nous en musique !
Au programme
15h à 17h: c’est l’heure de l’AG, le bon moment de faire le bilan de l’année écoulée et de se projeter dans celle à venir. N’hésite pas à venir pour proposer et t’investir dans l’organisation comme tu le souhaite.
17h-19h un temps de rien pour pouvoir échanger, papoter, faire connaissance, partager un jeu, un verre !
19h Le bal trad des Âmes Sons
20h30: Repas Partagé, chacun amène son petit plat préféré du moment et on partage !
Buvette sur place, merci de n’emmener que la nourriture !
21h30: DJ Set avec Ka:osT
Ces deux DJ vont nous faire danser jusqu’au bout de la nuit sur des rythmes entraînants et des mélodies funky
Organisateur Hissez haut .
Les Bordes La Maison du Haut Saint-Lothain 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté hissezhaut39@proton.me
