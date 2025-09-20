La Fondation Arp | Exposition et découverte du lieu Atelier de Jean Arp et Sophie Taeuber – Fondation Arp Clamart

La Fondation Arp | Exposition et découverte du lieu 20 et 21 septembre Atelier de Jean Arp et Sophie Taeuber – Fondation Arp Hauts-de-Seine

Entrée : 4 € (gratuit pour les moins de 18 ans, membres des Amis de Sophie Taeuber et Jean Arp, membres de l’ICOM, demandeurs d’emploi).

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition Arp mythique, Arp antique et découverte de la Fondation Arp.

Mise en lumière de l’influence de la mythologie et des civilisations anciennes sur la création artistique de Jean Arp, à travers une cinquantaine d’œuvres (sculptures, peintures, papiers), documents et photographies.

Atelier de Jean Arp et Sophie Taeuber – Fondation Arp 21 rue des Châtaigniers 92140 Clamart Clamart 92140 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 45 34 22 63 http://www.fondationarp.org L'atelier de Jean Arp et de Sophie Taeuber à Clamart est un rare exemple de maison d'artistes ayant survécu à la disparition de leurs acteurs.

Aujourd’hui, cet atelier abrite la Fondation dont Jean Arp avait esquissé les contours plusieurs années avant sa mort survenue en 1966. Pour favoriser la connaissance et la perception de son œuvre à côté de celle de Sophie Taeuber. Pour accueillir les artistes ou les promeneurs, les professionnels de l’art ou les collectionneurs, à la recherche d’une émotion, d’un message

ou d’un enseignement.

Lieu de vie et de création, espace de rencontres et de dévoilement de l'œuvre, l'atelier de Clamart n'est pas une simple demeure empreinte de la sérénité et de la simplicité des deux artistes. C'est aussi un témoignage essentiel à la perception et à la connaissance de leur travail artistique : voir les œuvres dans l'intimité et la lumière de l'atelier où elles naquirent, repérer les traces de toute nature qui y sont conservées permet une compréhension plus fine et plus forte que les regarder dans l'éclairage impersonnel, voire écrasant, d'un musée.

Exposition « Arp mythique, Arp antique »

