LA FONDATION DU RIEN Langogne jeudi 4 décembre 2025.

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Adulte

Début : 2025-12-04 20:30:00

Vous en rêviez, La Vaste Entreprise l’a fait !

Partant du constat que beaucoup d’entre nous ne peuvent pas s’empêcher de remplir leur emploi du temps avec tout un tas d’activités qui saturent perpétuellement leurs journées, leurs semaines, leurs années et leur vie, La Vaste Entreprise a décidé de créer la Fondation du Rien.

Cette Fondation propose un large panel d’activités auxquelles vous pouvez vous inscrire sans crainte, puisqu’elles seront systématiquement annulées ainsi, vous pourrez enfin jouir d’une plage de temps libre inespérée pendant laquelle, tout à coup, vous n’aurez plus rien à faire, plus rien de prévu, plus d’obligation, plus d’engagement (et strictement aucun objectif). Venez découvrir cette Fondation du Rien qui vous propose d’expérimenter collectivement et sensiblement le vide une invitation à passer un moment ensemble pour éviter de s’y confronter… ou peut-être, au contraire, pour y faire face courageusement.

En plus du spectacle, vous pouvez aussi visiter dès maintenant le site internet de La Fondation du Rien et vous inscrire gratuitement à l’une de ses nombreuses et alléchantes activités annulées.

Ce serait dommage de s’en priver… alors laissez-vous guider sur www.fondationdurien.org !

“Nicolas Heredia initie un projet international de salubrité publique ne rien glander. Et vous apprend à le faire en toute beauté.” Ève Beauvallet, Libération, 19/12/23 .

Langogne 48300 Lozère Occitanie festivallier48@gmail.com

English :

You dreamed it, La Vaste Entreprise did it!

Based on the observation that many of us can?t help filling our schedules with a whole host of activities that perpetually saturate our days, weeks, years and lives, La Vaste Entreprise decided to create the Fondation du Rien.

German :

Sie haben davon geträumt, La Vaste Entreprise hat es getan!

Ausgehend von der Feststellung, dass viele von uns nicht anders können, als ihren Terminkalender mit einer Vielzahl von Aktivitäten zu füllen, die ihre Tage, Wochen, Jahre und ihr Leben ständig sättigen, hat La Vaste Entreprise beschlossen, die Fondation du Rien zu gründen.

Italiano :

L’avete sognato, La Vaste Entreprise l’ha fatto!

Partendo dalla constatazione che molti di noi non possono fare a meno di riempire la propria agenda con tutta una serie di attività che saturano continuamente le nostre giornate, settimane, anni e vite, La Vaste Entreprise ha deciso di creare la Fondation du Rien.

Espanol :

¡Usted lo soñó, La Vaste Entreprise lo ha hecho!

Partiendo de la constatación de que muchos de nosotros no podemos evitar llenar nuestras agendas con toda una serie de actividades que saturan perpetuamente nuestros días, semanas, años y vidas, La Vaste Entreprise decidió crear la Fondation du Rien.

