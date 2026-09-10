La Fondation Jean Jousse, Eglise Saint-Almire 72320 Gréez-sur-Roc, Gréez-sur-Roc

Informations pratiques

La Fondation Jean Jousse Dimanche 20 septembre, 14h00 Eglise Saint-Almire 72320 Gréez-sur-Roc Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Au cours de cet après-midi, nous irons à la découverte des savoir-faire des des sociétés humaines au cours du temps en nous appuyant sur le patrimoine de la commune de Gréez-sur-Roc et sur les défis rencontrés actuellement en Achéologie et sur la conservation du patrimoine dans le monde.

Eglise Saint-Almire 72320 Gréez-sur-Roc place de l’église 72320 Gréez-sur-Roc Gréez-sur-Roc 72320 Sarthe Pays de la Loire

Au cours de cet après-midi, nous irons à la découverte des savoir-faire des des sociétés humaines au cours du temps en nous appuyant sur le patrimoine de la commune de Gréez-sur-Roc et sur les défis…

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