La Fondation Jean Jousse, Eglise Saint-Almire 72320 Gréez-sur-Roc, Gréez-sur-Roc
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint-Almire 72320 Gréez-sur-Roc · Gréez-sur-Roc
Informations pratiques
La Fondation Jean Jousse Dimanche 20 septembre, 14h00 Eglise Saint-Almire 72320 Gréez-sur-Roc Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Au cours de cet après-midi, nous irons à la découverte des savoir-faire des des sociétés humaines au cours du temps en nous appuyant sur le patrimoine de la commune de Gréez-sur-Roc et sur les défis rencontrés actuellement en Achéologie et sur la conservation du patrimoine dans le monde.
Eglise Saint-Almire 72320 Gréez-sur-Roc place de l’église 72320 Gréez-sur-Roc Gréez-sur-Roc 72320 Sarthe Pays de la Loire
Au cours de cet après-midi, nous irons à la découverte des savoir-faire des des sociétés humaines au cours du temps en nous appuyant sur le patrimoine de la commune de Gréez-sur-Roc et sur les défis…
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