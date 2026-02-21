Loto Salle omnisports Poligny

Loto

Salle omnisports Rue de la Faïencerie Poligny Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 12:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Loto du Poligny Jura Basket Comté

18 parties + bingo.

6 € la carte, 15 € les 3, 25 € les 6, 40 € les 12.

Buvette et petite restauration. Carte bancaire acceptée. .

Salle omnisports Rue de la Faïencerie Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 46 12 90 pjbcanimation@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto

L’événement Loto Poligny a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA