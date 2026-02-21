Loto Salle omnisports Poligny
Loto Salle omnisports Poligny dimanche 12 avril 2026.
Loto
Salle omnisports Rue de la Faïencerie Poligny Jura
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 12:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Loto du Poligny Jura Basket Comté
18 parties + bingo.
6 € la carte, 15 € les 3, 25 € les 6, 40 € les 12.
Buvette et petite restauration. Carte bancaire acceptée. .
Salle omnisports Rue de la Faïencerie Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 46 12 90 pjbcanimation@gmail.com
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English : Loto
L’événement Loto Poligny a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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