La Fontaine dans tous ses états Le Petit Duc Aix-en-Provence

La Fontaine dans tous ses états

Jeudi 4 juin 2026 à partir de 20h30. Le Petit Duc 35 rue Emile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 20:30:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Un musicien conteur inspiré et un savant illuminé se rencontrent pour explorer les Fables de Jean de La Fontaine.

Fontaine. Sont révélées ainsi les sources célèbres (Ésope) et plus secrètes (Marie de France, Pilpay) de quelques-unes des fables les plus populaires mais aussi de textes moins connus. À travers les langues et les héritages, ce spectacle révèle tout le génie du fabuliste, habile à tisser la trame de ses fables à l’aide de fils culturels les plus divers.

En scène, un musicien-comédien et un véritable conférencier-universitaire.



Michel Dahan comédien et guitariste

Jean-François Bourdet comédien-conférencier





Biographies

Jean-François Bourdet, professeur émérite des universités a conduit toute

sa carrière académique dans la perspective d’une rencontre des langues et des cultures.

Spécialiste de l’enseignement et de l’apprentissage des langues, il a formé de très nombreux

étudiants et enseignants à travers le monde, utilisant notamment des pratiques créatives

(théâtre, chanson, écritures plurilingues).



Michel Dahan est un musicien-pédagogue polyvalent, comédien, auteur et vidéaste. Il est l’auteur de

plusieurs contes et spectacles musicaux largement diffusés dans les théâtres français et a réalisé de

nombreux reportages ethnographiques photo et vidéo sur les arts de tradition orale en contexte musique,

danse, théâtre. Il développe également des projets dans le cadre du programme Erasmus+et du champ

Education des adultes .

Ensemble, ils créent ce spectacle au sein de leur association Musiques de l’Ébène.





Programmation de la salle de concerts Le Petit Duc, avec le soutien de la Ville d’Aix-en-Provence et du CNM .

Le Petit Duc 35 rue Emile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An inspired musician-storyteller and an enlightened scientist meet to explore the Fables of Jean de La Fontaine.

L’événement La Fontaine dans tous ses états Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-24 par Mairie d’Aix-en-Provence