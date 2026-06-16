La Fontaine des 2 G Marché gourmand La Fontaine des 2 G Ménesplet jeudi 20 août 2026.

Ménesplet

La Fontaine des 2 G Marché gourmand

La Fontaine des 2 G 16 Rue de la Fontaine Ménesplet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:00:00

fin : 2026-08-20 23:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Marché gourmand La Fontaine des 2 G avec animation concert groupe Spitfire de 18h à 23h30 parking et entrée gratuits asso2g@hotmail.com .

La Fontaine des 2 G 16 Rue de la Fontaine Ménesplet 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine asso2g24@hotmail.com

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English : La Fontaine des 2 G Marché gourmand

L’événement La Fontaine des 2 G Marché gourmand Ménesplet a été mis à jour le 2026-06-16 par Vallée de l’Isle en Périgord