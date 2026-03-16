LA FONTAINE en vers et contre tout !

Saint-Valery-sur-Somme Somme

Tarif : 110 – 110 – 110 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 14:00:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12

Stages de théâtre adulte.

Oubliez vos souvenirs d’école et rejoignez un collectif de réalisation. Entre fables satiriques et prose charnelle, ce chantier théâtral explore le rythme et le sens du verbe. Laissez la force du groupe porter votre expression scénique et redonnez vie à une langue qui mord, qui rit et qui séduit ! Le travail aboutira à une mise en voix publique dans le cadre du Salon du Poème de Saint-Valery-sur-Somme !

Stages de théâtre adulte.

Oubliez vos souvenirs d’école et rejoignez un collectif de réalisation. Entre fables satiriques et prose charnelle, ce chantier théâtral explore le rythme et le sens du verbe. Laissez la force du groupe porter votre expression scénique et redonnez vie à une langue qui mord, qui rit et qui séduit ! Le travail aboutira à une mise en voix publique dans le cadre du Salon du Poème de Saint-Valery-sur-Somme ! .

Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France

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English :

Adult theater workshops.

Forget your school days and join a theater collective. Between satirical fables and carnal prose, this theatrical workshop explores the rhythm and meaning of words. Let the strength of the group carry your stage expression and give new life to a language that bites, laughs and seduces! The work will culminate in a public performance at the Salon du Poème in Saint-Valery-sur-Somme!

L’événement LA FONTAINE en vers et contre tout ! Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2026-03-16 par OT DE LA BAIE DE SOMME