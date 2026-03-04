La Fontaine Fabulé, théâtre de la rousselle, Bordeaux

La Fontaine Fabulé Dimanche 22 mars, 16h00 théâtre de la rousselle Gironde

Tarif Plein : 12 € / Tarif réduit 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-22T16:00:00+01:00 – 2026-03-22T17:30:00+01:00

Fin : 2026-03-22T16:00:00+01:00 – 2026-03-22T17:30:00+01:00

Sur scène : deux comédiens (qui sont également directeurs d’acteurs, conteurs et auteurs) et un tas, fait d’objets. La cible : le public. Le débat : L’universalité des fables de La Fontaine.

Ils disent des fables… Jouent des fables… Commentent, expliquent… S’en amusent… Ils s’interrogent sur ces fables : Leur forme, leur contexte historique, leurs contenus, leur universalité… En deux mots, Ils fabulent. Le spectacle de la condition humaine.

En 2021, Jean de La Fontaine aurait 400 ans. Pourquoi en parle- t-on encore ? Qu’y a t il de si puissant dans ses écritures ?

Ces fables sont succulentes à lire. Mais surtout à jouer. A re-raconter.

théâtre de la rousselle 77 rue de la rousselle 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 0615064693 https://www.larousselle.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/enchantier-theatre/evenements/enchantier-theatre-a-la-rousselle »}] Petit théâtre intimiste en plein coeur de Bordeaux.

fabulations classiques la-fontaine-spectacle-enchantier-theatre-la-rousselle

Enchântier Théâtre