LA FONTAINE MUSICALE DE LA SAINT-SYLVESTRE Béziers

LA FONTAINE MUSICALE DE LA SAINT-SYLVESTRE

Place Jean Jaurès Béziers Hérault

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Pour fêter le passage à la nouvelle année, la Fontaine Musicale se pare de ses plus beaux atours pour vous offrir un spectacle exceptionnel! Une performance alliant son, lumière et jets d’eau qui ne manquera pas d’émerveiller petits et grands. Un vrai feu d’artifice aquatique.

Place Jean Jaurès Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

English :

To celebrate the arrival of the new year, the Musical Fountain is decked out in all its finery for an exceptional show! A performance combining sound, light and water jets that is sure to amaze young and old alike. A true aquatic fireworks display.

German :

Um den Jahreswechsel zu feiern, schmückt sich der Musikbrunnen mit seinen schönsten Gewändern, um Ihnen ein außergewöhnliches Spektakel zu bieten! Eine Performance mit Ton, Licht und Wasserfontänen, die Groß und Klein in Staunen versetzen wird. Ein wahres Wasserfeuerwerk.

Italiano :

Per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, la Fontana Musicale si veste di tutto punto per uno spettacolo eccezionale! Una performance che combina suoni, luci e getti d’acqua e che stupirà grandi e piccini. Un vero e proprio spettacolo pirotecnico acquatico.

Espanol :

Para celebrar la llegada del nuevo año, la Fuente Musical se viste de gala para ofrecer un espectáculo excepcional Un espectáculo de sonido, luz y chorros de agua que sorprenderá a grandes y pequeños. Un auténtico espectáculo de fuegos artificiales acuáticos.

