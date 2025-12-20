La Fontaine Unplugged avec la Cie DNB

Saint-Léons Aveyron

Tarif : 6 – 6 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

17h Espace JH FABRE. “La Fontaine Unplugged escapade de la Maison du Peuple, reprise de la Fontaine: 3 comédiens chanteurs s’emparent des fables de La Fontaine pour les réactualiser. Dès 8 ans. Tarif 6€/13€. Résa au 0565468990 ou au 0565594761.

Le héron est une fashion victim, le corbeau addict aux réseaux sociaux, Perrette se rêve en Nouvelle star . Spectacle tout public à partir de 8 ans.

L’humeur est solaire et les influences musicales variées (folk sixties, rap, valse, symphonie façon cartoon, slam, chant lyrique…). Guitares, clavier, accordéon, cloches, tuba, shruttibox et percussions accompagnent les trois chanteurs multi-instrumentistes. Vous découvrirez leurs variations décapantes, originales et fidèles à l’esprit du grand fabuliste. Un concert malicieux d’1h05.

Ce spectacle de la Compagnie DNB est présenté dans le cadre des Escapades du Théâtre de la Maison du Peuple à Millau en partenariat avec la commune de Saint-Léons et l’Agence d’Attractivité et de Développement du Tourisme du Lévézou.

Jauge limitée à 120 personnes. .

Saint-Léons 12780 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

5pm Espace JH FABRE: La Fontaine Unplugged escapade from Maison du Peuple, revival of La Fontaine: 3 singing actors take La Fontaine?s fables and bring them up to date. Ages 8 and up. Price 6?/13? Bookings at 0565468990 or 0565594761.

L’événement La Fontaine Unplugged avec la Cie DNB Saint-Léons a été mis à jour le 2025-12-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)