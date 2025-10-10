La Fontaine unplugged Cie DNB La Flèche

La Fontaine unplugged Cie DNB

Trois comédiens-chanteurs s’emparent malicieusement des fables de La Fontaine pour les réactualiser en chansons.

Jouer avec le propos, s’en amuser, le recontextualiser avec liberté, prolonger le récit ou insuffler de nouveaux personnages afin de créer des relectures décalées et pleines d’humour. L’humeur est solaire et les influences musicales sont variées et servies par un riche instrumentarium. Guitares, clavier, accordéon, cloches… sont finement dosés laissant ainsi la part belle aux arrangements vocaux et aux textes. Ces trois chanteurs multi-instrumentistes prennent grand plaisir à donner vie à ce bestiaire musical, florissant et à l’énergie communicative. Infusées de leurs sensibilités et questionnements actuels, vous découvrirez leurs variations décapantes, originales et fidèles à l’esprit du grand fabuliste. .

Allée de la Girouette La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire

English :

Three comedian-singers mischievously take up La Fontaine?s fables and bring them to life in song.

German :

Drei Schauspieler und Sänger bemächtigen sich auf schelmische Weise der Fabeln von La Fontaine, um sie in Liedern zu aktualisieren.

Italiano :

Tre attori e cantanti prendono le favole di La Fontaine e le trasformano in canzoni.

Espanol :

Tres actores y cantantes toman las fábulas de La Fontaine y las convierten en canciones.

