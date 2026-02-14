La Force du Coquelicot de Lydia Cherton, La Maison Cantonale, Bordeaux

La Force du Coquelicot de Lydia Cherton Mardi 24 février, 20h30 La Maison Cantonale Gironde

Début du spectacle: 20h30.

Durée approximative: 1h.

Sur une route isolée, au bord d’une falaise, Julie vient de «chuter» à vélo. Blessée physiquement et émotionnellement, elle reste au sol, en équilibre précaire entre douleur et renoncement.

Félix, un homme de passage, s’est précipité pour lui venir en aide. Mais face à cette femme qui semble autant blessée par la vie que par l’accident, il se heurte à une résistance silencieuse.

Au fil de leur échange, ces deux inconnus dévoilent peu à peu leurs fêlures intimes. Leur rencontre devient un moment suspendu où chacun, à sa manière, affronte ses peurs, ses blessures, et leur vide intérieur.

A travers des dialogues sensibles et poétiques, la pièce explore la fragilité humaine, la difficulté d’accepter l’aide, et le courage de choisir la vie malgré tout.Telle la fleur du coquelicot – fragile mais tenace – une force douce émerge : celle de la résilience et de la reconnexion à l’autre.

Deux êtres se retrouvent au bord d’une falaise. Avec eux, nous traversons leur fragilité, leur courage puis leur renaissance. Une pièce sensible et lumineuse dont on ressort le cœur joyeux. théâtre bordeaux

