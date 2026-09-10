La forêt à château, Église de Château, Château

Informations pratiques

La forêt à château 19 et 20 septembre Église de Château Saône-et-Loire

Sans conditions de participation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T00:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À château, Pays d’Art et d’Histoire, la foret est aujourd’hui plus de 35% de la surface communale. L’exposition présente son évolution au fil du temps sous l’impact des changements climatiques et sous l’aspect historique de l’évolution des usages collectifs et individuels.

Deux conferences samedi 19 septembre à partir de 17h00 sur le lieu de l’exposition dans l’église de Chateau :

15.000 ans d’histoire et d’évolution de la foret des Trois Monts à CHATEAU sous l’action du climat par Jacqueline ARGANT palynologue.

La foret face aux défis climatiques. Quelles perspectives pour l’avenir par Bernard PERTICOZ ingenieur forestier.

Église de Château 71250 Château Château 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 60 77 34 17 http://www.mairiedechateau.fr Château se trouve à 5 km au sud-ouest de Cluny. On y accède par la D152 pour découvrir, sur la gauche, l’étroit promontoire rocheux qui domine le village avec l’église, dont le clocher est une imposante tour médiévale de l’ancien château fort détruit au XVIe siècle. De ce promontoire rocheux, la vue s’étend sur la vallée verdoyante du Repentir et sur le village et ses hameaux, entre les chaînons granitiques couverts par la forêt des Trois Monts à l’ouest et les reliefs calcaires d’En Roche à l’est. Au-delà, au sud, le regard se porte sur le mont Saint-Rigaud, point cumulant du Beaujolais à proximité des monts du Lyonnais. Départementale D152.

A CHATEAU, Pays d’Art et d’Hitoire, la foret aujoutd’hui c’est plus de 35% de la surface communale. L’exposition présente son évolution au fil du temps sous l’impact des changements climatiques et de…

©Monsieur RIEU