La forêt au crépuscule des légendes historiques aux richesses naturelles

Crécy-en-Ponthieu Somme

Début : 2026-03-27 16:00:00

fin : 2026-10-28 17:30:00

2026-03-27 2026-10-28

Vous promener en forêt au crépuscule vous a toujours tenté mais vous n’avez jamais osé ? Rejoignez notre petit groupe pour venir découvrir les anecdotes historiques de la forêt de Crécy mais aussi écouter et peut-être observer les animaux forestiers si discrets. Tenue adaptée à la marche en forêt et petite lampe torche recommandées.

Crécy-en-Ponthieu 80150 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 62 65 tourisme@terresetmerveilles.fr

Have you always wanted to take a walk in the forest at dusk, but never dared? Join our small group and discover the historical anecdotes of the Crécy forest, as well as listen to and perhaps observe the discreet forest animals. Appropriate clothing for forest walks and a small flashlight recommended.

