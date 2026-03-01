La Forêt autour d’un diner Senonches

La Forêt autour d’un diner

2 Place des Halles Senonches Eure-et-Loir

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2026-03-20 18:30:00

fin : 2026-03-20 22:30:00

2026-03-20

Conférence sur la forêt de Senonches. L’office de tourisme vous propose une discussion à deux voix entre Gaël Renaudin, guide conférencier, et Lloyd Paillard, éducateur à l’environnement, sur la forêt de Senonches. L’occasion d’aborder l’histoire de la forêt de Senonches, Silva Pertica, ainsi que son avenir face au changement climatique. Un grand sujet ouvert au débat. La conférence sera suivi d’un bon repas. 25 .

2 Place des Halles Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11

Conference on the Senonches forest. The tourist office invites you to a two-voice discussion between Gaël Renaudin, guide-lecturer, and Lloyd Paillard, environmental educator, on the Senonches forest.

