La forêt dans tous les sens ! RD 959 Ors mercredi 17 septembre 2025.

RD 959 Parking de la Mason Forestière d’ORS Ors Nord

Début : 2025-09-17 14:00:00

fin : 2025-09-17 16:00:00

2025-09-17

C’est les derniers jours de l’été dans la forêt …Prenons le temps de la redécouvrir en activant nos 5 sens le temps d’une balade animée observer ; écouter ; toucher ; sentir et ressentir la forêt. Animation pour les enfants, accompagnés d’un adulte. Prévoyez une tenue adaptée.

RD 959 Parking de la Mason Forestière d’ORS Ors 59360 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

It’s the last days of summer in the forest… Let’s take the time to rediscover it by activating our 5 senses during an animated walk: observe; listen; touch; smell and feel the forest. Activities for children, accompanied by an adult. Please bring appropriate clothing.

German :

Es sind die letzten Sommertage im Wald … Nehmen wir uns die Zeit, ihn neu zu entdecken, indem wir unsere 5 Sinne während eines animierten Spaziergangs aktivieren: beobachten; hören; berühren; riechen und den Wald spüren. Animation für Kinder, die von einem Erwachsenen begleitet werden. Bringen Sie geeignete Kleidung mit.

Italiano :

Sono gli ultimi giorni d’estate nel bosco… Prendiamoci il tempo per riscoprirlo attivando i 5 sensi durante una passeggiata animata: osservare, ascoltare, toccare, annusare e sentire il bosco. Attività per bambini, accompagnati da un adulto. Portare abbigliamento adeguato.

Espanol :

Son los últimos días de verano en el bosque… Aprovechemos para redescubrirlo activando nuestros 5 sentidos durante un paseo animado: observar; escuchar; tocar; oler y sentir el bosque. Actividades para niños, acompañados de un adulto. Traer ropa adecuada.

