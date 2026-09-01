La Forêt de Château Le Bourg Château

Informations pratiques

Château

La Forêt de Château

Le Bourg L’église Château Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Exposition sur La Forêt de Château. C’est plus de 600 hectares de la surface communale et l’histoire de son évolution au fil du temps avec l’impact des changements climatiques et l’évolution des usages collectifs et individuels.

Le 19 septembre: Conférence à 17h30

– 15.000 ans d’histoire et d’évolution de la forêt sous l’action du climat et de l’homme par Jacqueline ARGANT Palynologue.

– La forêt française face aux défis climatiques. Perspectives pour l’avenir par Bernard PERTICOZ Ingénieur Agriculture et Environnement de l’Office National des Forêts et Enseignant à l’UIAD Grenoble .

Le Bourg L’église Château 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 15 51 fr@pelletrat.com

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English : La Forêt de Château

L’événement La Forêt de Château Château a été mis à jour le 2026-09-10 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II