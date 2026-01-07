La forêt de Grimbosq | RDV Découverte Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer Caen

La forêt de Grimbosq | RDV Découverte

Début : 2026-03-23 14:00:00

fin : 2026-03-23 16:00:00

2026-03-23

Avec ses 482 hectares, la forêt de Grimbosq est à la fois un refuge, un lieu de production de bois et un espace de découverte.

Venez découvrir sa faune, sa flore et ses utilisations anciennes et récentes à la naissance du printemps.

Animation proposée par le CPIE Vallée de l’Orne. (La tenue doit être adaptée aux conditions climatiques. Des chaussures de marche sont également nécessaires.)

Informations pratiques

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.

La billetterie ouvre le 14 janvier 2026, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .

With its 482 hectares, the Grimbosq forest is a refuge, a place of wood production and a place of discovery.

Come and discover its fauna, flora and uses, both ancient and recent, as spring arrives.

