La forêt de Mormal contée par « Les Chemins de l’Ecureuil! », 59530 Locquignol, France, Locquignol

La forêt de Mormal contée par « Les Chemins de l’Ecureuil! » Vendredi 1 mai, 16h00 59530 Locquignol, France Nord

Tarifs : Tarif unique 15€ ; Tarif unique 15 euros par participant 15€

Début : 2026-05-01T16:00:00+02:00 – 2026-05-01T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-01T16:00:00+02:00 – 2026-05-01T18:30:00+02:00

Venez découvrir la forêt de Mormal, guidés par Rouki l’Ecureuil! Vivez un moment convivial avec vos enfants, mêlant l’imaginaire et le réel, pour une balade originale de 2h30, où les enfants seront sensibilisés au respect du Vivant. Rencontres tout en douceur, avec des pauses sensorielles et musicales!

Durée : 2h30

Activité organisée par Nathalia – Animatrice sensorielle Nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/eveil-a-la-nature-pour-enfants-accompagnes-d-adultes-6696

Une balade en forêt pas comme les autres! Nature Sortie nature