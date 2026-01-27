LA FORET DE PATOUFET

Les Angles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 15:00:00

fin : 2026-02-17 19:00:00

Date(s) :

2026-02-17

Participez à une expérience gratuite immersive avec Patoufet et découvrez l’histoire catalane au coeur du vieux village dans une forêt magique. Vous aurez la possibilité de vous restaurer de 15h à 20h dans la Guinguette hivernale, place de l’église, …

.

Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie lesanglesinfos@les-angles.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in a free immersive experience with Patoufet and discover Catalan history in the heart of the old village in a magical forest. From 3pm to 8pm, you’ll be able to enjoy a meal in the Guinguette hivernale, on Place de l’Eglise, …

L’événement LA FORET DE PATOUFET Les Angles a été mis à jour le 2026-01-27 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION