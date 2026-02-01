LA FORET DE PATOUFET Les Angles
Les Angles Pyrénées-Orientales
Début : 2026-02-24 15:00:00
fin : 2026-02-24 19:00:00
2026-02-24
Participez à une expérience gratuite immersive avec Patoufet et découvrez l’histoire catalane au coeur du vieux village dans une forêt magique. Vous aurez la possibilité de vous restaurer de 15h à 20h dans la Guinguette hivernale, place de l’église, …
Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie lesanglesinfos@les-angles.com
English :
Take part in a free immersive experience with Patoufet and discover Catalan history in the heart of the old village in a magical forest. From 3pm to 8pm, you’ll be able to enjoy a meal in the Guinguette hivernale, on Place de l’Eglise, …
L’événement LA FORET DE PATOUFET Les Angles a été mis à jour le 2026-01-27 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION