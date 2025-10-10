La forêt domaniale de Laveyron et ses secrets Lussagnet

La forêt domaniale de Laveyron et ses secrets Lussagnet vendredi 10 octobre 2025.

La forêt domaniale de Laveyron et ses secrets

Lussagnet Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Venez explorer la forêt domaniale de Laveyron à Lussagnet lors d’une visite accompagnée proposée par l’Office National des Forêts. Issu de biens de l’Eglise nationalisés sous la Révolution, cet espace boisé exclusivement en feuillus de plaines et coteaux forme un massif homogène dans une région où prédominent les activités agricoles. Le chêne est l’essence principale installée sur le massif. On le retrouve en mélange avec le hêtre dans les peuplements les plus âgés. La présence du hêtre, rare en plaine dans le Sud-Ouest, est une originalité de ce secteur. Touché par la tempête Klaus, la reconstitution des peuplements forestiers reste l’enjeu principal au sein de la domaniale. Refuge intéressant pour la faune, une étude a démontré la richesse environnementale de ce site avec grands nombres d’espèces protégées et la présence ponctuelle d’habitats d’intérêt communautaire.

Places limitées – .

Lussagnet 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 45 98 tourisme@cc-paysgrenadois.fr

English : La forêt domaniale de Laveyron et ses secrets

German : La forêt domaniale de Laveyron et ses secrets

Italiano :

Espanol : La forêt domaniale de Laveyron et ses secrets

L’événement La forêt domaniale de Laveyron et ses secrets Lussagnet a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Grenade