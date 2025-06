LA FORÊT DOMANIALE VIC-ROQUEBRUNE Vic-Fezensac Gers

LA FORÊT DOMANIALE VIC-ROQUEBRUNE 18 rue des cordeliers 32190 Vic-Fezensac Gers Occitanie

Ce petit parcours, adapté à tous les âges, vous permet de cheminer à travers la forêt et de longer l’Osse en toute tranquilité. Il a été réalisé grâce au projet du syndicat de l’Osse-Gélize-Auzoue dans le but de restaurer et de valoriser les zones inondables

http://www.ot-dartagnan-fezensac.com/ +33 5 62 06 34 90

English :

This small trail, suitable for all ages, allows you to walk through the forest and along the Osse in complete tranquility. It has been created thanks to the project of the Osse-Gélize-Auzoue syndicate with the aim of restoring and enhancing the value of the flooded areas

Deutsch :

Auf diesem kleinen, für alle Altersgruppen geeigneten Parcours können Sie in aller Ruhe durch den Wald und entlang des Flusses Osse wandern. Er wurde dank des Projekts des Syndikats Osse-Gélize-Auzoue mit dem Ziel der Wiederherstellung und Aufwertung der Überschwemmungsgebiete realisiert

Italiano :

Questo breve percorso, adatto a tutte le età, permette di camminare attraverso il bosco e lungo l’Osse in tutta tranquillità. È stato creato grazie al progetto del consorzio Osse-Gélize-Auzoue con l’obiettivo di ripristinare e valorizzare le aree alluvionate

Español :

Esta corta ruta, apta para todas las edades, permite pasear por el bosque y a lo largo del Osse con total tranquilidad. Se creó gracias al proyecto del sindicato Osse-Gélize-Auzoue con el objetivo de restaurar y valorizar las zonas inundables

