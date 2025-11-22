LA FORET DU ROI CONCERT JEUNE PUBLIC DE L’HARMONIE DU PAYS DE MAYENNE Salle polyvalente Mayenne

LA FORET DU ROI CONCERT JEUNE PUBLIC DE L’HARMONIE DU PAYS DE MAYENNE

Salle polyvalente Rue Volney Mayenne Mayenne

Début : 2025-11-22 16:00:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

L’Orchestre d’Harmonie du Pays de Mayenne et ses 70 musiciens propose un concert jeune public.

Au programme, une histoire pleine de rebondissements qui parle d’animaux, de la nature et d’un enfant qui aimait l’aventure.

A la fin de ce conte musical, les enfants pourront rejoindre les musiciens sur scène et ainsi découvrir de plus près les différents instruments de l’orchestre.

Tout public à partir de 4 ans I Gratuit .

Salle polyvalente Rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire harmonie.pays.mayenne@gmail.com

