LA FORÊT DU TOUQUET AU FIL DES SAISONS Circuit « La forêt du Touquet au fil des saisons » Le Touquet-Paris-Plage samedi 20 septembre 2025.

Prévoir chaussures de marche

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Plantée dès 1855, la forêt du Touquet regorge d’une faune et d’une flore exceptionnelles. Pics épeiches, couleuvres à collier, orchidées sont quelques-unes des espèces qu’un éco-guide vous fera découvrir.

Samedi à 10h et dimanche à 14h (durée : 2h) | Prévoir chaussures de marche | Réservation obligatoire au 03 21 06 72 00 ou sur www.letouquet.com | Départ : intersection de l’allée des Pâquerettes et de l’allée des Coquelicots | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co

Circuit « La forêt du Touquet au fil des saisons » Croisement des Allées des Pâquerettes et des Coquelicots – 62520 Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 06 72 00

Journées européennes du patrimoine 2025

© Pôle Patrimoine & Nature du Touquet-Paris-Plage