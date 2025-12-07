La forêt en hiver Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Saint-Médard-en-Jalles

La forêt en hiver Dimanche 7 décembre, 10h00 Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-07T10:00:00+01:00 – 2025-12-07T12:00:00+01:00

Fin : 2025-12-07T10:00:00+01:00 – 2025-12-07T12:00:00+01:00

Observons comment s’organise la forêt pendant cette la saison froide. Alors que certains dorment, certaines plantes et animaux sont encore actifs, découvrons quelles stratégies ils ont élaboré pour survivre.

Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l'association à l'inscription Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Découvrez le Parc des Jalles avec 90 animations gratuites programmées de juillet à décembre 2025. parc des jalles nature

JB MENGES, Bordeaux Métropole