La forêt en poney Haguenau

La forêt en poney Haguenau dimanche 20 juillet 2025.

La forêt en poney

Route de Schwabiller Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-20 14:00:00

fin : 2025-08-31 17:00:00

Date(s) :

2025-07-20 2025-08-10 2025-08-31

Le temps d’une promenade en poney, venez faire découvrir à vos enfants le cadre naturel exceptionnel de la forêt indivise de Haguenau.

Le temps d’une promenade en poney, venez faire découvrir à vos enfants le cadre naturel exceptionnel offert par la Forêt indivise de Haguenau.

Sortie adaptée aux enfants de 4 à 12 ans

Accompagnement obligatoire d’un adulte par enfant.

Participation limitée à 10 enfants par départ.

Prévoir chaussures et vêtements adaptés (bombes fournies). .

Route de Schwabiller Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est aurelia.rodrigues@agglo-haguenau.fr

English :

Take your children on a pony ride to discover the exceptional natural setting of the Haguenau undivided forest.

German :

Lassen Sie Ihre Kinder bei einem Ponyritt die außergewöhnliche Natur des ungeteilten Waldes von Haguenau entdecken.

Italiano :

Portate i vostri bambini a fare un giro sul pony e scoprite l’eccezionale scenario naturale della foresta indivisa di Haguenau.

Espanol :

Lleve a sus hijos a pasear en poni y descubra el excepcional marco natural del bosque indiviso de Haguenau.

L’événement La forêt en poney Haguenau a été mis à jour le 2025-06-27 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau