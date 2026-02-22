La forêt en projection Médiathèque Secondigny

samedi 28 février 2026.

Médiathèque 21 Rue de l'Anjou Secondigny Deux-Sèvres

Gratuit

2026-02-28
2026-02-28

2026-02-28

L’association Forêt Vivante Secondigny vous propose une projection de 2 films du collectif Partager, c’est sympa sur le thème de la gestion des forêts en France, suivie d’un débat.

A l’issue de l’animation, un apéritif sera offert.   .

Médiathèque 21 Rue de l'Anjou Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 88 56 55  foretvivantesecondigny@mailo.com

