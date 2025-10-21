La forêt en tous sens Port Ostréicole Arès

La forêt en tous sens

Port Ostréicole Chemin des Lapins Arès Gironde

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-28

2025-10-21 2025-10-28

15h30 à 17h. Découverte de la foret et de ses habitants par l’éveil sensoriel.

Pour les enfants de 3 à 7 ans Payant.

Inscription obligatoire. .

Port Ostréicole Chemin des Lapins Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 18 07 info@ares-tourisme.com

