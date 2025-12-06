La Forêt Enchantée

Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-06 10:00:00

fin : 2026-01-04 21:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Spectacle permanent unique et original en plein air sur le thème des contes et légendes ouvert toute la journée, illuminations de 17h à 20h.

La période de Noël se veut atypique à Altkirch, pas de marché de Noël traditionnel mais des décorations et illuminations féériques, des scénographies et créations numériques originales transformant tout le centre-ville en une forêt magique.

Chaque année la Forêt Enchantée met en scène une dizaine de contes et légendes du Sundgau et d’Alsace. Animaux de la forêt, personnages mystérieux et décors magiques s’installent au centre-ville pour vous transporter vers un monde fantastique.

De nombreuses animations seront proposées, pour le bonheur des petits et des grands ! Les marchands de vin chaud, crêpes, gaufres, etc. seront également de la partie !

Altkirch sera en effervescence durant tout le mois de décembre avec des animations à la patinoire, des spectacles de rue, des visites contées proposées par l’Office de Tourisme, des expositions, des ateliers et bien d’autres animations.

Pour découvrir tous les détails merveilleux de cette édition, rendez-vous à Altkirch !

Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 02 90 info@sundgau.fr

English :

Unique and original permanent outdoor show on the theme of tales and legends open all day, illuminations from 5pm to 8pm.

German :

Einzigartiges und originelles permanentes Freiluftspektakel zum Thema Märchen und Legenden, ganztägig geöffnet, Beleuchtung von 17.00 bis 20.00 Uhr.

Italiano :

Spettacolo permanente all’aperto, unico e originale, sul tema dei racconti e delle leggende, aperto tutto il giorno, con illuminazione dalle 17.00 alle 20.00.

Espanol :

Espectáculo permanente al aire libre, único y original, sobre el tema de los cuentos y las leyendas, abierto todo el día, con iluminación de 17 a 20 horas.

L’événement La Forêt Enchantée Altkirch a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de tourisme du Sundgau