La forêt enchantée

Epiniac Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-18 10:00:00

fin : 2026-02-18 12:00:00

2026-02-18 2026-02-25

Venez vivre une aventure douce et enchantée au coeur de la forêt.

Ce moment de complicité et de partage enfant-adulte est une invitation à explorer, ralentir, éveiller ses sens et s’émerveiller.

Spécialement conçue pour un duo adulte-enfant cette balade douce vous apportera bien-être et détente. .

Epiniac 35120 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 27 33 72 66

