La forêt enchantée Epiniac
La forêt enchantée Epiniac mercredi 18 février 2026.
La forêt enchantée
Epiniac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 10:00:00
fin : 2026-02-18 12:00:00
Date(s) :
2026-02-18 2026-02-25
Venez vivre une aventure douce et enchantée au coeur de la forêt.
Ce moment de complicité et de partage enfant-adulte est une invitation à explorer, ralentir, éveiller ses sens et s’émerveiller.
Spécialement conçue pour un duo adulte-enfant cette balade douce vous apportera bien-être et détente. .
Epiniac 35120 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 27 33 72 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La forêt enchantée Epiniac a été mis à jour le 2026-02-10 par ADT 35 ADMIN