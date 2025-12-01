La forêt enchanteresse

84 Grand rue Haguenau Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 18:30:00

2025-12-13 2025-12-14 2025-12-17 2025-12-20 2025-12-21

Décoration de sapins de Noël par des enfants des classes élémentaires et de maternelles de Haguenau.

Décoration de sapins de Noël par des enfants des classes élémentaires et de maternelles de Haguenau. Un vote sera réalisé suite à la découverte des sapins par les visiteurs de l’événement. Le 21 décembre, après le dépouillement des votes (3 premiers sapins) et l’élection du sapin Coup de cœur du Kiwanis , des prix seront attribués. Tous les sapins seront récompensés pour leur contribution. Pendant l’évènement, une animation de décoration de Noël sera proposée ainsi que du café et des gâteaux. 0 .

English :

Christmas tree decoration by children from Haguenau’s elementary and kindergarten classes.

German :

Schmücken von Weihnachtsbäumen durch Kinder der Grundschule und des Kindergartens in Haguenau.

Italiano :

Alberi di Natale decorati dai bambini delle classi elementari e materne di Haguenau.

Espanol :

Árboles de Navidad decorados por los niños de las clases de primaria y guardería de Haguenau.

L’événement La forêt enchanteresse Haguenau a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau