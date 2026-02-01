La Forêt fourrée de mousses aux fines épines Spectacle de marionnettes, par la compagnie Remue-Poils, avec Raphaël Gromy et Maria Vial À partir d’un livre de Librairie de l’Angle Rouge Douarnenez

La Forêt fourrée de mousses aux fines épines Spectacle de marionnettes, par la compagnie Remue-Poils, avec Raphaël Gromy et Maria Vial À partir d’un livre de

Librairie de l’Angle Rouge 9 rue de l’hôpital Douarnenez Finistère

Début : 2026-02-22 17:00:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

L’histoire, c’est celle de Nothamer, vêtu d’un simple short et d’un chapeau haut de forme. Il se décide du jour au lendemain à quitter le Lotissement des Abeilles, à laisser derrière lui la vie citadine pour s’enfoncer seul dans la forêt.

Il part sans savoir où il va exactement. Il rêve d’un ailleurs, loin du Lotissement.

Seulement voilà, la forêt n’est pas si accueillante qu’il l’avait imaginé, et son aventure prendra rapidement le goût du passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui. Des souvenirs le hantent. Nothamer est embarqué dans sa propre histoire remplie de poésie, de magie et de surprises.

À partir de 6 ans

