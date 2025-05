La forêt imaginée – Ferme Soust Sévignacq-Meyracq, 22 juin 2025 15:30, Sévignacq-Meyracq.

La forêt imaginée Ferme Soust 2847 Route des Pindats Sévignacq-Meyracq Pyrénées-Atlantiques

Une journée entière dédiée à la forêt comme source d’inspiration et de créativité avec au programme balade D’arbre en arbre mêlant écologie et arts populaires, ateliers artistiques, spectacle aérien entre cirque et théâtre Sauvage dans les arbres , expositions, danse, projection et soirée lectures et palabres musicales sous les arbres.

Une occasion de porter un regard nouveau sur notre patrimoine forestier, de réveiller notre créativité et de partager un moment convivial en pleine nature !

Balade facile, tenue de marche, à partir de 7 ans.

Inscription obligatoire pour la balade (14h30)

Renseignements Association Akène (organisateur) 06 87 39 11 21 .

